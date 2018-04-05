Стал известен состав «Трактора» на четвёртую игру с «Ак Барсом»

Стал известен состав челябинского «Трактора» на четвёртый матч серии плей-офф финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 17:00 мск, общий счёт в серии 3-0 в пользу казанского коллектива. Матч пропускают нападающие Пол Щехура и Александр Рыбаков, получившие травмы.



Францоуз (Демченко);

А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский;

Шинин — Бэйлен, Виделль — Шипин — Йюнге;

Климонтов — Бородкин, Губарев — Шолохов — Кокуёв;

Исаев, Кручинин — Шаров— Кравцов, Подкорытов.

«Трактор» подвёл сын генменеджера. Это приговор? «Ак Барсу» до финала Кубка Гагарина осталась одна победа.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»