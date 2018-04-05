Магарилов и Яшин заключили новые контракты с «Северсталью»

Голкипер Сергей Магарилов и нападающий Олег Яшин подписали новые соглашения с череповецкой «Северсталью», информирует официальный сайт клуба. Новый контракт с Магариловым подписан сроком на один сезон, с Яшиным — на два.



33-летний голкипер в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в четырёх матчах и одержал в них две победы, отражая в среднем 90,2% бросков по воротам.



32-летний Яшин провёл в регулярном чемпионате 32 игры, набрав 8 (6+2) очков при показателе полезности "-8" и 30 минутах штрафного времени.

«Я ради результата в любые авантюры впишусь». Тренер КХЛ, сотворивший чудо Интервью с человеком, который сохранил большой хоккей в Череповце.