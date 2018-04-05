Фанат «Нэшвилла» отправил посылку с сомом в офис НХЛ, недовольный отменой гола

Болельщик «Нэшвилл Предаторз» по имени Джастин Брэдфорд своеобразно отреагировал на результат матча между «Флоридой Пантерз» и «хищниками» (2:1). За 0,6 секунды до конца третьего периода нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг сравнял счёт, но шайба была отменена из-за того, что судьи усмотрели атаку на вратаря со стороны другого форварда гостей Виктора Арвидссона.



Брэдфорду очень не понравилось решение судейской бригады, и в качестве демонстрации своих чувств он организовал посылку тушки сома в штаб-квартиру НХЛ в Торонто. Сообщается, что сом был куплен в ближайшем рыбном магазине за $ 7,25, а почтовые услуги составили $ 134,5. «Это стоило каждого пенни, который я потратил. Я чувствовал, что моих любимых «хищников» просто обокрали на два очка. Возможно, после этого видеосудьи в Торонто подумают дважды, прежде чем принимать решение», — приводит слова болельщика The Tennessean.



Стоит добавить, что «Флорида» за счёт одержанной победы сохранила шансы на попадание в плей-офф, а сом является одним из неофициальных символов болельщиков «Нэшвилла».



Видео отменённого гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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