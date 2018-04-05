Тагильский «Спутник» покидает чемпионат ВХЛ и в следующем сезоне будет выступать в первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б), информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.



«Принятое решение о выступлении «Спутника» в следующем сезоне в первенстве ВХЛ позволит сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку нашей детско-юношеской спортивной школы.Сейчас важно правильно понять, что сегодня мы делаем шаг назад, чтобы сделать завтра два шага вперёд», — прокомментировал решение директор клуба Александр Балбашев.

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