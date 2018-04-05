«Ак Барс» нанёс 13 бросков в створ за первый период, «Трактор» — четыре

Завершился первый период четвёртого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции между челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом» (0-3). Счёт после 20 минут игры 1-0 в пользу казанского коллектива, заброшенной шайбой отметился Михаил Глухов.



Статистика первого периода матча «Трактор» -«Ак Барс»:



Броски: 10 — 19

Броски в створ: 4 — 13

Голы: 0 — 1

Вбрасывания: 11 — 9

Блокированные броски: 1 — 3

Силовые приемы: 9 — 9

Время в атаке: 02:56 — 03:32

Штраф: 0 — 0.

