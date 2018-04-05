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«Трактор» — «Ак Барс»: Йюнге забил гол и вышел в лидеры снайперской гонки

«Трактор» — «Ак Барс»: Йюнге забил гол и вышел в лидеры снайперской гонки
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий челябинского «Трактора» Рикард Йюнге отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с казанским «Ак Барсом». Форвард точно бросил в ближний угол после отличной передачи Александра Черникова.

Таким образом, 31-летний шведский нападающий забросил свою восьмую шайбу в текущем плей-офф и вышел на первое место в списке снайперов Кубка Гагарина, обойдя Джастина Азеведу, Станислава Галиева и Михаила Григоренко.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Йюнге также можно на официальном сайте КХЛ.

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