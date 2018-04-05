Овечкин избежал травмы и сыграет с «Нэшвиллом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды и сумеет сыграть с «Нэшвилл Предаторз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян.



Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:2) Овечкин, с 46 голами лидирующий в НХЛ, получил небольшое повреждение в первом периоде после падения у борта.



Овечкин лидирует в споре за «Морис Ришар Трофи», который достаётся лучшему снайперу НХЛ. Он может в восьмой раз за 13 лет в НХЛ достичь отметки в 50 голов. Только Уэйну Гретцки и Майку Босси удавалось более семи раз забросить 50 шайб в чемпионате.

Овечкин – лучший русский в истории НХЛ. Сомневаетесь? У Александра ещё есть время, чтобы развеять сомнения.