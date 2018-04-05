«Трактор» выиграл только 4 вбрасывания из 15 во 2-м периоде игры с «Ак Барсом»

Завершился второй период четвёртого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции между челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом» (0-3). Счёт после 40 минут игры 2:1 в пользу казанского коллектива.
Статистика второго периода матча «Трактор» — «Ак Барс»:
Броски: 17 — 20
Броски в створ: 8 — 10
Голы: 1 — 1
Вбрасывания: 4 — 11
Блокированные броски: 4 — 5
Силовые приёмы: 10 — 6
Время в атаке: 03:10 — 04:34
Штраф: 2 — 4.
Либералы – враги России? В хоккее нам нужны психи
В КХЛ почти не осталось иностранных тренеров. И вот почему.