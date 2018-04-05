«Трактор» выиграл только 4 вбрасывания из 15 во 2-м периоде игры с «Ак Барсом»

Завершился второй период четвёртого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции между челябинским «Трактором» и казанским «Ак Барсом» (0-3). Счёт после 40 минут игры 2:1 в пользу казанского коллектива.



Статистика второго периода матча «Трактор» — «Ак Барс»:



Броски: 17 — 20

Броски в створ: 8 — 10

Голы: 1 — 1

Вбрасывания: 4 — 11

Блокированные броски: 4 — 5

Силовые приёмы: 10 — 6

Время в атаке: 03:10 — 04:34

Штраф: 2 — 4.