Депутаты Тольятти написали обращения Тимченко и Минспорту по ситуации с «Ладой»

На заседании Думы города Тольятти приняты обращения в Министерство спорта Российской Федерации, а также к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко по поводу сохранения «Лады» в КХЛ, сообщает официальный сайт Думы города Тольятти.



Депутаты указывают на молодёжный аспект темы, отмечая большое количество молодёжных и юниорских хоккейных команд. В текстах обращений отмечается и тот факт, что для команды создана необходимая инфраструктура — домашние игры проводятся в новом ледовом дворце спорта «Лада-Арена», вмещающем 6000 зрителей. Председатель Думы Дмитрий Микель, комментируя ситуацию, пояснил: депутаты ходатайствуют о включении «Лады» в КХЛ и в связи с тем, что хоккей в моногороде с населением 700 тыс. человек на протяжении многих десятилетий выполняет важную социальную функцию

Место «Югры» и «Лады» в Вышке. Хватит ныть об убийстве хоккея КХЛ сделала то, что и должна.