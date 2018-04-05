Билялетдинов: СКА и ЦСКА сильны, но «Ак Барс» постарается вернуть кубок в Казань

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выигранной серии финала Восточной конференции с челябинским «Трактором» (4-0).



«Эта игра не отличалась от других. Было очень сложно. «Трактор» старается выиграть, бьётся. Легких матчей не было. Сегодня у ребят настрой был хороший, на результат. Благодарен ребятам за работу, которую они проделали. Готовимся дальше.



Игра Глинкина? Он сразу вошёл в игру и играл достойно.



Шансы вернуть кубок в Казань? Команды ЦСКА и СКА очень сильные. Мы будем стараться и всё сделаем, чтобы вернуть кубок», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.