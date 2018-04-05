«Трактор» станет обладателем бронзовых медалей КХЛ

Челябинский «Трактор» завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив в финале Восточной конференции казанскому «Ак Барсу» со счётом 0-4. По регламенту КХЛ, челябинцы получат бронзовые медали. Клуб повторил достижения сезонов-1976/77, 1992/93, 1993/94 и 2011/12.
В сезоне-2017/18 «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол.
Лучший бомбардир сезона: Пол Щехура и Рикард Йюнге (по 48 очков).
Лучший бомбардир среди защитников: Ник Бэйлен (39 очков).
Лучший снайпер: Рихард Гюнге (22 гола).
Лучший ассистент: Пол Щехура (27 результативных передач).
Лучший плюс/минус: Иван Вишневский ("+14").
Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите
«Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.