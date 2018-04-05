Гатиятулин: хочу остаться в «Тракторе», Францоуз будет пробовать себя в НХЛ

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги серии плей-офф с «Ак Барсом».



«Хотели порадовать болельщиков, но, как в начале сезона, травмы помешали, не смогли сыграть плей-офф в оптимальном составе. Может быть, другой был бы счет, если бы не травмы, но сейчас победил сильнейший. Отдельные слова благодарности Францоузу, он очень уверенно отыграл последние два сезона, когда не шла игра – подчищал все огрехи. У Павла есть желание попробовать себя в НХЛ, желаю ему пробиться и закрепиться там, у него все для этого есть.



Хочу остаться, хочу работать в „Тракторе“, мои представители ведут переговоры. Но пока предложения от клуба нет», — цитирует Гатиятулина «Р-Спорт».

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.