Игра с «Бостоном» стала 1000-й в карьере Роберто Луонго

Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз» (2:1, идёт первый период) стал 1000-м в карьере вратаря «пантер» Роберто Луонго.

Луонго стал 322-м игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733). Также, Луонго является 3-м вратарём в истории лиги по количеству матчей, после Патрика Руа (1029) и Мартина Бродо (1266).

24 матча вратарь провёл за «Нью-Йорк Айлендерс», 448 – за «Ванкувер Кэнакс» и 528 – за «Флориду». В 76 матчах 39-летний голкипер отстоял на ноль.