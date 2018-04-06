Барков с передачи Дадонова забросил 100-ю шайбу в карьере

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» на домашней площадке принимает «Бостон Брюинз» (2:2, идёт второй период).

Первую шайбу хозяев на восьмой минуте первого периода забросил форвард Александр Барков. Для него эта шайба стала 100-й в карьере.

Александр Барков был выбран «Флоридой» под 2-м номером драфта в 2013 году. Всего в составе «пантер» на его счету 331 матч, 100 голов и 149 результативных передач.

В нынешнем регулярном чемпионате нападающий отметился 78 очками (27+51) в 79 матчах.