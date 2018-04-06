«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус», «Каролина» проиграла «Филадельфии»

Завершились очередные матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 очка (2+1) за результативность, чей гол в овертайме принёс победу «Питтсбургу». Евгений Малкин отметился результативной передачей. Лучшим в составе «Блю Джекетс» стал российский нападающий Артемий Панарин на счету которого 2 очка (0+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43.

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в конце второго периода. На счету нападающего «Каролины» Валентина Зыкова результативная передача.