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«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус», «Каролина» проиграла «Филадельфии»

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус», «Каролина» проиграла «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ

Завершились очередные матчи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 очка (2+1) за результативность, чей гол в овертайме принёс победу «Питтсбургу». Евгений Малкин отметился результативной передачей. Лучшим в составе «Блю Джекетс» стал российский нападающий Артемий Панарин на счету которого 2 очка (0+2). Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43.

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в конце второго периода. На счету нападающего «Каролины» Валентина Зыкова результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 5
2:2, 1:0, 1:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Веренски (Дюбуа, Панарин) – 05:11 (5x5), 1:1 – Кессел (Шульц, Кросби) – 10:26 (5x4), 2:1 – Калверт (Джонсон) – 12:39 (5x5), 2:2 – Хёрнквист (Шульц) – 15:35 (5x5), 3:2 – Дженнер (Ванек, Милано) – 26:35 (5x4), 3:3 – Летанг (Малкин, Хёрнквист) – 42:58 (5x4), 4:3 – Аткинсон (Дюбуа, Панарин) – 48:25 (5x5), 4:4 – Шири (Кессел) – 52:16 (5x5), 4:5 – Кессел – 61:06 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 3
1:2, 1:0, 2:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Дальбек (Скиннер, Райан) – 13:45 (4x4), 1:1 – Раффль – 14:38 (5x5), 1:2 – Ахо (Зыков, Терявяйнен) – 14:52 (5x5), 2:2 – Проворов (Кутюрье, Гостисбер) – 34:56 (5x5), 3:2 – Жиру (Кутюрье, Гостисбер) – 50:18 (5x5), 3:3 – Стаал (Уильямс, Маккеун) – 53:41 (5x5), 4:3 – Ворачек (Патрик, Гудас) – 54:15 (5x5)
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