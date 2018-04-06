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«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дубль Кузнецова

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дубль Кузнецова
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали Кайл Туррис (0+2), Крэйг Смит (2+0), Райан Джохансен (1+1), Райан Эллис (0+2) и Роман Йози (1+1). Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 13 минут 47 секунд и заблокировал 3 броска.

Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился Евгений Кузнецов. Таким образом, на счету Кузнецова стало 82 очка (27+55) в 78 матчах. Нападающий Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 4
0:1, 2:1, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Смит (Джохансен, Суббэн) – 04:17 (5x4), 1:1 – Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 24:29 (5x4), 2:1 – Кузнецов (Бекстрём, Оши) – 26:47 (5x4), 2:2 – Смит (Йози, Туррис) – 34:03 (5x5), 3:2 – Кузнецов – 41:07 (5x5), 3:3 – Йози (Эллис, Туррис) – 48:19 (5x4), 3:4 – Джохансен (Арвидссон, Эллис) – 54:33 (5x5)
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