Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв от Лайне в гонке снайперов

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз», встреча завершилась со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил в большинстве в начале второго периода. Шайба стала для него 47-й в сезоне и третьей в последних шести матчах.

Овечкин увеличил отрыв в гонке снайперов от форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне (44 гола), который сегодня не сумел отличиться в матче с «Калгари Флеймз» (2:1).

До конца регулярного чемпионата хоккеистам осталось провести по одной игре.

Видео гола Овечкина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.