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3 результативные передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

3 результативные передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Вегас Голден Найтс». Матч состоялся в Эдмонтоне в «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

Лучшим игроком матча стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 3 результативные передачи. Голами в составе «Ойлерз» отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти. Российский нападающий «нефтяников»Антон Слепышев очков не набрал.

«Эдмонтон» прервал свою 5-матчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 3
1:0, 0:2, 3:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Ньюджент-Хопкинс (Ратти, Макдэвид) – 07:03 (5x5), 1:1 – Макнэбб (Белльмар, Карпентер) – 22:00 (5x5), 1:2 – Пирри (Так) – 24:47 (5x5), 2:2 – Беннинг (Строум, Каджула) – 41:49 (5x5), 3:2 – Каммальери (Макдэвид, Драйзайтль) – 50:07 (5x4), 4:2 – Ратти (Макдэвид) – 53:15 (5x5), 4:3 – Линдберг (Теодор) – 54:37 (5x5)
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