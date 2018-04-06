3 результативные передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» переиграл «Вегас Голден Найтс». Матч состоялся в Эдмонтоне в «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев – 4:3 (1:0, 0:2, 3:1).

Лучшим игроком матча стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 3 результативные передачи. Голами в составе «Ойлерз» отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти. Российский нападающий «нефтяников»Антон Слепышев очков не набрал.

«Эдмонтон» прервал свою 5-матчевую серию поражений.