Евгений Кузнецов стал одной из главных звёзд матча с «Нэшвиллом»

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов был признан второй звездой матча. Он провёл на льду 20 минут 16 секунд, за которые забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Лучшим игроком матча стал форвард «Предаторз» Крэйг Смит, оформивший дубль. Тройку лучших замкнул ещё один нападающий «хищников» Райан Джохансен с 2 (1+1) очками.