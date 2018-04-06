Определились ещё два участника Кубка Стэнли в Восточной конференции

«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1, а «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). Благодаря этим результатам подопечные Джона Хайнса и Джона Тортореллы обеспечили себе выход в плей-офф. «Нью-Джерси» и «Коламбус» стали шестым и седьмым участниками Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Ранее выход в плей-офф себе гарантировали «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».

За последнюю путёвку в плей-офф ведут борьбу «Филадельфия Флайерз» (96 очков после 81 матча) и «Флорида Пантерз» (92 очка после 80 игр).