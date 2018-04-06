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«Ванкувер» победил «Аризону», Д. Седин забросил последнюю шайбу на домашнем льду

«Ванкувер» победил «Аризону», Д. Седин забросил последнюю шайбу на домашнем льду
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Это был особенный матч в истории «Ванкувера». Легенды команды Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором они играли с сезона-2000/01.

Именно Даниэль и стал главной звездой матча, поставив точку в овертайме (это был его второй гол за вечер). Ещё по разу в составе победителей отличились Джейк Виртанен и Брендан Лейпсик. В составе гостей успех праздновали Кристиан Фишер, Дерек Степан и Дилан Строум.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 3
0:1, 1:2, 2:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Фишер – 03:44 (5x5), 1:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 20:33 (5x5), 1:2 – Степан (Паник, Келлер) – 35:11 (5x5), 1:3 – Строум (Доми, Шенн) – 37:12 (5x5), 2:3 – Виртанен (Хорват) – 41:17 (5x5), 3:3 – Лейпсик – 48:15 (5x5), 4:3 – Седин (Седин, Эдлер) – 62:33 (4x3)

Видео исторической шайбы Седина можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

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