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«Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» и потерял 8-е место на Западе по потерянным очкам

«Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» и потерял 8-е место на Западе по потерянным очкам
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Питера Дебура.

В составе победителей по разу отличились Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота. В составе «лавин» успех праздновали Микко Рантанен и Блейк Комо.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2018, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 2
1:0, 0:0, 3:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Браун (Кутюр, Бёдкер) – 02:58 (5x5), 1:1 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 44:43 (5x4), 2:1 – Кутюр (Лабанк, Павелски) – 46:00 (5x4), 3:1 – Донской (Демело, Диллон) – 50:14 (5x5), 3:2 – Комо (Варсовски, Ньето) – 53:06 (5x5), 4:2 – Гертл – 59:58 (en)

Подопечные Джареда Беднара из-за этого поражения потеряли восьмое место на Западе по потерянным очкам. В активе «Колорадо» 93 очка после 81 матча, идущий следом «Сент-Луис Блюз» имеет на своём счету 92 очка после 80 игр. Таким образом, для выхода в плей-офф «блюзменам» будет достаточно победить «Эвеланш» в последней игре «регулярки».

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