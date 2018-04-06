«Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» и потерял 8-е место на Западе по потерянным очкам

«Колорадо Эвеланш» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Питера Дебура.

В составе победителей по разу отличились Джастин Браун, Логан Кутюр, Йоонас Донской и Томаш Гертл, поразивший пустые ворота. В составе «лавин» успех праздновали Микко Рантанен и Блейк Комо.

Подопечные Джареда Беднара из-за этого поражения потеряли восьмое место на Западе по потерянным очкам. В активе «Колорадо» 93 очка после 81 матча, идущий следом «Сент-Луис Блюз» имеет на своём счету 92 очка после 80 игр. Таким образом, для выхода в плей-офф «блюзменам» будет достаточно победить «Эвеланш» в последней игре «регулярки».