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Экман-Ларссон: странно говорить после поражения, что я счастлив, но это правда

Экман-Ларссон: странно говорить после поражения, что я счастлив, но это правда
Хоккей / НХЛ

Капитан «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон прокомментировал поражение в гостевом матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги от «Ванкувер Кэнакс» (3:4 ОТ), который стал последним на домашнем льду для Даниэля и Хенрика Сединов. Даниэль стал автором победной шайбы. Экман-Ларссон является их соотечественником.

«Так странно стоять здесь после поражения и говорить, что я счастлив, но сегодня это так. Я счастлив за братьев Седин. Мы не были хороши, чтобы победить в этой игре. Очевидно, что «Ванкувер» играл ради Даниэля и Хенрика, это оказалось решающим фактором. Они очень много значат для их команды», — цитирует игрока журналист Дэйв Вест.

«Ванкувер» победил «Аризону», Д. Седин забросил последнюю шайбу на домашнем льду
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