Евгений Кузнецов впервые в карьере набрал 80 очков за сезон

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).

Российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов был признан второй звездой матча. Он провёл на льду 20 минут 16 секунд, за которые забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Благодаря этому он впервые в карьере преодолел отметку 80 очков за сезон – в 78 матчах на его счету 82 (27+55) очка. Ранее Кузнецов никогда не набирал больше 77 очков (сезон-2015/16).

Видео одной из шайб можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».