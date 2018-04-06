Болельщики «Ванкувера» в течение минуты аплодировали братьям Седин

«Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги вырвал победу у «Аризоны Койотс». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Это был особенный матч в истории «Ванкувера». Легенды команды Даниэль и Хенрик Седины провели свой последний матч на домашнем льду, на котором они играли с сезона-2000/01.

Именно Даниэль и стал главной звездой матча, поставив точку в овертайме (это был его второй гол за вечер). После матча болельщики «косаток» в течение целой минуты аплодировали шведским хоккеистам и не отпускали их со льда.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ванкувера»