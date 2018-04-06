Хеллебайк догнал Василевского по победам в сезоне и повторил американский рекорд

«Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Калгари Флэймз» и одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 31 бросок из 32 и одержал 43-ю победу в этом сезоне. Американский вратарь догнал голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, теперь они делят первое место по победам в «регулярке»-2017/18.

Также 24-летний вратарь повторил лучший результат в истории для вратарей из США. После победы над «Калгари» Хеллебайк делит американский рекорд с Томом Баррассо («Питтсбург Пингвинз», 1992/93). Коннор превзошёл результат Майка Рихтера («Нью-Йорк Рейнджерс»-1993/94, 42 победы).