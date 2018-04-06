Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину футболку Месси, поздравляя с 1000-м матчем

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» (3:4) «столичные» провели церемонию чествования капитана команды Александра Овечкина, который в игре с «Питтсбург Пингвинз» сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, что является лучшим показателем в истории клуба.

На видеокубе арены был показан специальный видеоролик в честь Овечкина, а затем его вместе с супругой Анастасией вызвали на лёд для вручения подарков. Среди них особенно выделялась футболка форварда «Барселоны» Лионеля Месси, врученная партнёрами.

Видео церемонии можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.