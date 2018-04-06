Глава профсоюза игроков НХЛ: готов к отставке, если потеряю доверие хоккеистов

Председатель Ассоциации хоккеистов НХЛ Дональд Фер заявил, что готов уйти в отставку в случае, если потеряет доверие игроков.

«Я готов уйти в том случае, если хоккеисты не будут мне доверять. Но это должно быть именно решение игроков, а не их агентов», — приводит слова Фера Sportsnet.

Стоит отметить, что на протяжении последнего года несколько агентов игроков настаивали на пересмотре состава профсоюзного руководства. Этот спор вызвал напряжённость в рядах НХЛПА, что может осложнить будущие переговоры о продлении коллективного соглашения с лигой, которые должны начаться через год. Напомним, что Фер занимает свой пост с 2010 года.