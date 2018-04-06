Овечкин: 50 голов за сезон? Всё возможно, попадать надо в ворота

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в домашнем матче с «Нэшвилл Предаторз» (3:4) прокомментировал свои шансы на то, чтобы добраться до отметки в 50 голов за сезон.

«Всё возможно. Сегодня у меня было много моментов, да и в предыдущих встречах их тоже было достаточно. Нужно попадать в ворота, и тогда посмотрим, что может произойти», — приводит слова Овечкина Washington Post.

На данный момент у Овечкина 47 шайб, и он на три гола опережает ближайшего преследователя в споре снайперов Патрика Лайне из «Виннипег Джетс». В случае если Овечкин станет лучшим снайпером сезона и завоюет «Морис Ришар Трофи», этот приз будет уже восьмым в его карьере.

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