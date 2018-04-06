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Клод Жиру догнал Никиту Кучерова в зачёте бомбардиров НХЛ, они делят 2-е место

Клод Жиру догнал Никиту Кучерова в зачёте бомбардиров НХЛ, они делят 2-е место
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).

30-летний канадский форвард набрал 98 (31+67) очков в нынешнем сезоне и догнал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, имеющего на своём счету 98 (38+60) баллов. При этом Жиру провёл на три игры больше.

Возглавляет гонку бомбардиров капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 106 (41+65) очками, на четвёртом месте располагается российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 97 (42+55) баллов.

Видео гола Жиру можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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