Кожевников: «Ак Барсу» без разницы, с кем играть в финале, думаю, это будет СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал наиболее вероятного соперника «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина — 2018.

«Это финал, без разницы, с кем играть – со СКА или ЦСКА. Я почему-то думаю, что СКА выйдет. Если будут московские «армейцы», тоже будет нормально. Казань играет в свой стиль, им без разницы, с кем играть. Билялетдинов проповедует свой хоккей – игра от обороны, плотная, жёсткая. У «Ак Барса» есть шанс выиграть Кубок, но у них будет одна проблема в финале – с вратарской позицией.

«Ак Барсу» на руку, если серия СКА – ЦСКА затянется на семь матчей. Когда у вас есть свежесть, а там – усталость и нервы, конечно, это будет преимуществом Казани», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.