Президент «Трактора»: мы не выглядели мальчиками для битья ни в одном матче

Президент «Трактора» Борис Дубровский прокомментировал выступление команды в сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, проиграв в полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барсу» (0-4).

«Благодарю команду за сезон, за достигнутую цель – выход в финал Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» — бронза! Ребята – огромные молодцы, не выглядели мальчиками для битья даже в тех играх, в которых уступили сопернику. Полкоманды в лазарете к заключительным встречам – яркое свидетельство тому, что команда билась. Благодарю менеджмент команды за правильно выбранный вектор. Благодарю болельщиков за яростную поддержку своих любимцев.

«Трактор» подарил нам праздник, весь наш регион испытывал серьёзный душевный подъём, наблюдая за противостоянием чёрно-белых с соперниками. Всё, что происходило с «Трактором» в Кубке Гагарина, – пища для размышлений менеджмента и игроков клуба. Уже сейчас необходимо сделать правильные выводы, поработать над ошибками, задуматься над тем, каким «Трактор» будет в сезоне-2018/2019 годов.

У нас растёт неплохая смена. «Белые медведи» играют сегодня дома в матче полуфинала Кубка Харламова. Да, счёт в серии против питерцев пока не в нашу пользу. Но наша молодёжь тоже нуждается в поддержке. А 19 апреля в Челябинской области стартует юниорский чемпионат мира, южноуральцы получат возможность увидеть, каким хоккей будет уже через несколько лет. Хоккейный сезон продолжается», — цитирует функционера пресс-служба клуба.