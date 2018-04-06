Счастливый, Таратухин и ещё три российских игрока стали чемпионами Румынии

Пять российских хоккеистов — Пётр Счастливый, Андрей Таратухин, Вячеслав Белов, Александр Головин и Максим Потапов​ — стали чемпионами Румынии в составе «Чиксереды». В финальной серии команда из города Меркуря-Чук одолела «Брашов» (4-2), за который выступает ещё один представитель России Кирилл Князев.

35-летний Таратухин в 37 матчах регулярного чемпионата набрал 42 (8+34) очка, а в 9 матчах плей-офф забросил 4 шайбы и сделал 7 передач.

38-летний Счастливый набрал 28 (10+18) баллов в 25 матчах «регулярки», а также забросил 8 шайб и сделал 5 голевых передач в 8 играх плей-офф.

34-летний Белов отличился 7 раз и сделал 18 передач в 36 играх гладкого чемпионате, в плей-офф дважды забросил и трижды помог отличиться партнёрам в 9 встречах.

35-летний Головин в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (7+2) очков, в плей-офф не играл.

37-летний Потапов суммарно провёл 7 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 2 передачи.

34-летний Князев сыграл 24 матча, забросил 8 шайб и сделал 8 голевых передач.