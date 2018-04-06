Светлов: СКА будет предельно мотивирован, в Москве случился редкий сбой

Олимпийский чемпион Сергей Светлов прокомментировал ход серии СКА — ЦСКА (2-2) и поделился ожиданиями от пятого матча, который состоится сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск.

«Первый матч серии настроил на долгую борьбу — ЦСКА взял очень хороший старт, его победа в овертайме была заслуженной. Показалось, что москвичи нащупали слабые места СКА, за счёт большого объёма движения предложив тотальный прессинг, силовую борьбу. Два-три гола ЦСКА забил сразу после того, как накрывал защитников соперника и перехватывал передачи.

Что произошло дальше — загадка. СКА с каждой сменой и с каждым матчем добавлял, чего не скажешь о сопернике. Санкт-Петербург начал выигрывать среднюю зону и смотреться более конструктивно, не уступив в физике.

СКА вёл игру в первой половине четвёртого матча, но затем произошёл какой-то сбой, столь редкий для нашего чемпиона. Если учитывать характер игры во всей серии, то ЦСКА на данном этапе выжал максимальный результат, взяв две встречи.

Понятно, что матч номер пять будет ключевым. СКА после сбоя в Москве на своей арене будет предельно мотивирован, но и ЦСКА, который ещё во втором перерыве четвёртой встречи казался припёртым к стенке, теперь сможет вздохнуть полной грудью, сыграть более раскованно. На мой взгляд, пятый матч «армейского» дерби будет самым насыщенным и интересным», — цитирует Светлова Russia-Hockey.