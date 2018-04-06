«Автомобилист» не cтанет продлевать контракт с Денисом Куляшом

«Автомобилист» не будет продлевать контракт с защитником Денисом Куляшом, информирует официальный сайт команды. Действующее соглашение хоккеиста истекает 30 апреля 2018 года.

Куляш перешёл в «Автомобилист» в октябре 2017 года. В минувшем сезоне КХЛ в составе екатеринбургской команды провёл 33 игры и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «-1».

34-летний защитник помимо «Автомобилиста» имеет опыт выступления в КХЛ в составе ЦСКА, «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». В общей сложности он принял участие в 559 матчах, в которых забросил 106 шайб и сделал 124 результативные передачи.