Форсберг: на примере «Вашингтона» видели, что «Президент трофи» ничего не значит

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) прокомментировал тот факт, что клуб выиграл регулярный чемпионат НХЛ и впервые в своей истории взял «Президент трофи». Это означает, что клуб из Теннесси гарантировал себе преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

«Как раз по опыту «Вашингтона» мы видели, что этот трофей ничего не значит. Хотя преимущество домашнего льда – это здорово. Нам нравится играть перед своими болельщиками, и мы надеемся делать это как можно чаще», – цитирует Форсберга официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» выигрывал «Президент трофи» в двух предыдущих сезонах, но оба раза вылетал во втором раунде.