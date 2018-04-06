Ибрагимович посетил матч «Лос-Анджелеса» и поиграл с хоккеистами в мяч

Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович посетил матч Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» – «Миннесота Уайлд» (5:4 ОТ).

36-летний шведский футболист познакомился с хоккеистами, сфотографировался и поиграл с ними в мяч на предыгровой разминке. Ибрагимович также сделал фото со львом Бэйли, маскотом «Лос-Анджелеса». По словам игрока, он надеется принести удачу клубу НХЛ перед стартом Кубка Стэнли.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте НХЛ.

Посмотреть обзор лучших моментов матча можно на «Чемпионате».