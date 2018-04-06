Тренерский штаб сборной России провёл мастер-класс для юных хоккеистов ХК «Сочи»

В сочинском дворце спорта «Большой» тренерский штаб олимпийской сборной России провёл мастер-класс для юных хоккеистов ХК «Сочи».



Занятие было основано на главных принципах Национальной программы подготовки хоккеистов, в основе которой — поэтапное развитие с точки зрения возраста и физиологии игрока. Программа разработана Федерацией хоккея России и в итоге будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих под собой более 600 детских хоккейных школ. После мастер-класса ребята получили подарки с автографами тренеров.

«Сегодняшний мастер-класс — это часть реализации Национальной программы. В настоящий момент подготовлены её базовые принципы, а также методики для детей до 8 и до 10 лет. Сегодня мы провели мастер-класс именно для этой категории ребят и занимались отработкой техники», — поделился своим мнением тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

«В Национальной программе подготовки хоккеистов собраны лучшие методики, ведущий отечественный и зарубежный опыт. На данный момент главная задача — это внедрение программы в учебно-тренировочный процесс», — приводит слова тренера олимпийской сборной России Ильи Воробьёва официальный сайт ФХР.