Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мариан Габорик перенёс операцию на межпозвоночном диске, срок восстановления составит не менее восьми недель, сообщает TSN.

36-летний игрок не выходил на лёд из-за травмы с 22 марта. У него была диагностирована грыжа, и потребовалось хирургическое вмешательство.

Габорик был обменян из «Лос-Анджелес Кингз» в феврале. TSN добавляет, что существует вероятность выкупа контракта Мариана в межсезонье. Он рассчитан ещё на три года. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ ветеран провёл 46 матчей, набрав 21 (11+10) результативный балл. Всего в НХЛ он сыграл 1035 встреч.