Хеллебайк: у «Виннипега» и «Миннесоты» всегда получались хорошие матчи

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк поделился своим мнением о серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».



«У «Миннесоты» сильная команда, и у нас с ними всегда получались хорошие матчи. Была упорная борьба, все бились до конца. Я буду рад видеть наших болельщиков, хочу ощутить атмосферу настоящего праздника в Виннипеге», — приводит слова Хеллебайка официальный сайт НХЛ.



В очных матчах с «Миннесотой» Хеллебайк одержал три победы, потерпел одно поражение, пропуская в среднем 2,5 шайбы за игру и парируя 91,4% бросков.

Хеллебайк догнал Василевского по победам в сезоне и повторил американский рекорд