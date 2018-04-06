Даниэль Седин: устал, но счастлив. Лучшей концовки быть не могло

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин рассказал об эмоциях после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (4:3 ОТ). Этот матч стал для него и брата Хенрика прощальным на домашнем льду. Даниэль отметился победной шайбой в овертайме.



«Есть чувство облегчения. Я устал, но счастлив. Лучшей концовки быть не могло. Мы в последний раз вышли на этот лёд. Так что это замечательно. Мы спокойные ребята. Нам не нравится внимание. Но нас попросили публично объявить о своём решении. Сейчас я могу сказать, что мы поступили правильно. Надеюсь, что болельщики довольны. Мы счастливы, что всё получилось именно так», — приводит слова Даниэля официальный сайт НХЛ.

Даниэль Седин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в овертаймах