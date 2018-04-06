Защитники «Нэшвилла» забросили 56 шайб за сезон и обновили рекорд клуба

Игроки обороны «Нэшвилл Предаторз», выигравшего «Президент Трофи», забросили в текущем регулярном чемпионате НХЛ 56 шайб, что позволило им побить рекорд, установленный в сезоне-2014/15 и повторенный в сезоне-2015/16. Он составлял 55 голов.



Самым результативным защитником команды является Пи Кей Суббэн, который в 81 матче поразил ворота соперника 16 раз. Вслед за ним с 14 голами расположился Роман Йози, именно шайба хоккеиста сборной Швейцарии в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) позволила обновить клубный рекорд.

«Нэшвилл» выиграл «регулярку», а Овечкин всё ближе к «Ришару» Тем временем свободных мест в кубковой зоне осталось только два — по одному на конференцию.