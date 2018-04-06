СКА в первом периоде перебросал ЦСКА (9-2) и произвёл в три раза больше хитов

Завершился первый период пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции СКА — ЦСКА. В стартовом отрезке игры команды голов друг другу не забили.

Хозяева имели значительный перевес как по броскам в сторону ворот (18-7), так и по броскам непосредственно в створ (9-2). Большой перевес у СКА и в силовой борьбе: подопечные Олега Знарка произвели 15 хитов против 6 у московских «армейцев». Команды по разу сыграли в большинстве. По вбрасываниям небольшой перевес у коллектива Игоря Никитина — 11-9. По заблокированным броскам впереди тоже оказались гости — 5-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



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