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Защитник «Флориды» Мэтисон оштрафован на $ 2 тыс. за симуляцию

Защитник «Флориды» Мэтисон оштрафован на $ 2 тыс. за симуляцию
Хоккей / НХЛ

Игрок обороны «Флориды Пантерз» Майк Мэтисон получил штраф от НХЛ за симуляцию во встрече с «Оттавой Сенаторз» (2:3 ОТ).

Это второе наказание защитника за симуляцию в нынешнем сезоне, в первом случае дело обошлось предупреждением. 24-летний хоккеист провёл в этом регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, набрал 27 (10+17) результативных баллов при показателе полезности «-2» и 61 минуте штрафного времени.

«Флорида» досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

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