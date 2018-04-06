СКА в три раза превзошёл ЦСКА по броскам в сторону ворот во втором периоде

Завершился второй период пятого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции СКА — ЦСКА. После сорока минут игры команды не смогли открыть счёт.

СКА, как и в первом периоде встречи, имел ощутимый перевес. Гости получили четыре удаления, благодаря чему подопечные Олега Знарка провели в чужой зоне почти девять минут игрового времени, в то время как у ЦСКА этот показатель оказался немного выше полутора минут. По броскам в сторону ворот сильный перевес тоже оказался у СКА — 38-12. По броскам в створ ворот хозяева превзошли соперника почти в два раза — 15-8. На вбрасываниях у команд во втором периоде паритет — 7-7. По силовым приёмам у СКА и ЦСКА тоже равенство — 3-3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



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