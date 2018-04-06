21-летний защитник «Оттавы» Шабо сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Игрок обороны «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо принял решение принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Марк Брассар.
Шабо стал MVP молодёжного чемпионата мира 2017 года по версии журналистов. В нынешнем сезоне он является вторым по результативности защитником «Оттавы». Тома в 61 матче набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «-9» и 14 минутах штрафа. В АХЛ за «Беллевиль» Шабо провёл 13 матчей, набрав 7 (2+5) очков.
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион в феврале заявил, что Шабо входит в тройку игроков, которых клуб не готов обменять ни при каких обстоятельствах.
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