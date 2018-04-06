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Впервые в истории ВХЛ в финале сыграют две команды из Санкт-Петербурга

Впервые в истории ВХЛ в финале сыграют две команды из Санкт-Петербурга
Хоккей / ВХЛ

Определились все участники финала плей-офф чемпионата ВХЛ.

Питерское «Динамо» в полуфинальной серии уверенно разобралось с курганским «Зауральем» — 4-0. Вторая команда из Санкт-Петербурга «СКА-Нева» провела на один матч больше, выиграв серию у «Нефтяника» из Альметьевска со счётом 4-1. Таким образом, впервые в истории Высшей хоккейной лиги в финале сыграют две команды, представляющие Санкт-Петербург.

В связи с отсутствием необходимости в проведении шестых и седьмых матчей в сериях 1/2 финала даты проведения серии матчей финала будут определены позднее.

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