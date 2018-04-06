Капризов: гол есть гол, не знаю, повезло ли с броском

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

«Гол есть гол. Не знаю, повезло ли с броском. Не удивился Юханссону в составе, у нас оба вратаря очень сильны. Я уже много раз говорил, что любой может с любым сыграть. План игры ЦСКА останется при нас. Каждый матч — без разницы, к каждой игре готовимся серьёзно. Парни — красавцы, что выстояли в меньшинстве. Славу богу, Шалунов вернулся в строй, все ребята теперь могут играть», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Видео гола можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.