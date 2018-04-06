Никитин: серия длинная, поэтому была замена Сорокина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА со счётом 1:0 в пятом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

«Тяжёлый матч для ребят и тренеров. Готовимся к следующей игре. Завтра посмотрим, как быть с Телегиным. Пока не готов сказать, сыграет ли он в шестом матче. Серия длинная, непросто выдерживать такую нагрузку, поэтому была замена Сорокина», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сегодня в воротах ЦСКА впервые в плей-офф с первых минут сыграл голкипер Ларс Юханссон.