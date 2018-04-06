Рыков: надеюсь, к СКА придёт удача, уверен, что серия вернётся в Петербург

Защитник СКА Егор Рыков подвёл итоги пятой встречи финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (0:1, 2-3 в серии).

«Конечно, это был важный матч, но не самый важный. Серия идёт до четырёх побед. Будем выходить и выигрывать следующую игру. Прибавили в движении, получалось комбинировать. Осталось только забить. Надеюсь, удача к нам придёт. Конечно, уверен, что удастся вернуть серию в Петербург. В чём причина, что во второй игре подряд проседаем немного и пропускаем шайбу? Ни в чём. Бывает такое. Мы не сбавляем и не проседаем», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.